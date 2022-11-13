«Барыс» объявил состав на гостевой матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
13 Ноября 2022, 16:57
13 Ноября 2022, 16:57
«Барыс» объявил состав на гостевой матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского клуба «Барыс» представила состав на выездной матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ».
Состав «Барыса»:
Савицкий — Шапю — Шайхмедденов, Мищенко — Ножье;
Бракко — Вей © — Луис, Бекетаев — Грэм;
Кайыржан — Сагадеев (А) — Шестаков, Гайтамиров — Данияр;
Максимов — Гурков — Петухов (А), Сергиенко — Григорьев;
Вратари: Гудачек (Бояркин).
Ранее сообщалось, что 13 ноября в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс».
Фото: hcbarys.kz
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