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    16:21, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» объявил состав на домашний матч КХЛ с «Металлургом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на домашний матч КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав «Барыса»:

    Ортио (Бояркин);

    Томас — Куник — Фрэттин, Шалапов — Диц (К);

    Михайлис (А) — Волк — Лилья, Альсинг — Мартинссон;

    Старченко (А) — Шестаков — Савицкий, Данияр См. — Орехов;

    Асетов — Гурков — Петухов, Шайхмедденов — Мусоров.



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