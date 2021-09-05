«Барыс» объявил состав на домашний матч КХЛ с «Металлургом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на домашний матч КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав «Барыса»:

Ортио (Бояркин);

Томас — Куник — Фрэттин, Шалапов — Диц (К);

Михайлис (А) — Волк — Лилья, Альсинг — Мартинссон;

Старченко (А) — Шестаков — Савицкий, Данияр См. — Орехов;

Асетов — Гурков — Петухов, Шайхмедденов — Мусоров.



