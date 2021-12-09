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«Барыс» объявил состав на домашний матч КХЛ против «Сочи»

9 Декабря 2021 18:44
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«Барыс» объявил состав на домашний матч КХЛ против «Сочи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на домашний матч КХЛ против «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.

Состав «Барыса»:

Ортио (Бояркин );

Морроу — Диц, Фрэттин — Вей — Асетов;

Альсинг — Шалапов, Михайлис — Волк — Лилья;

Савченко — Орехов, Старченко — Куник — Савицкий;

Шестаков -Сагадеев — Гурков, Данияр.



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