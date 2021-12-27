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«Барыс» объявил состав на домашний матч КХЛ против «Автомобилиста»
27 Декабря 2021 18:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на домашний матч КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста», передает Sports.kz.
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Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.
Состав «Барыса»:
Ортио (Бояркин);
Морроу — Мартинссон, Старченко (К) — Вей — Савицкий;
Альсинг — Орехов, Михайлис (А) — Волк — Лилья;
Савченко (А) — Шалапов, Берглунд — Сагадеев — Юрчо;
Шайхмедденов, Асетов — Гурков — Петухов.
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