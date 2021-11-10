«Барыс» объявил о возвращении канадского форварда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» объявил о возвращении известного канадского форварда. В рамках обмена между СКА и «Барысом» состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.





Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года). СКА получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ «Барысом» в 2013 году.

Вей уже выступал в составе нашей команды в сезоне 2017-18 годов. На этом же отрезке он сыграл на Олимпийских играх в составе сборной Канады и помог своей команде завоевать бронзовую медаль.

Последние три года Линден защищал цвета сначала московских, а затем питерских армейцев. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Барыса» к завершению международной паузы. В «Барысе» Вей будет выступать под номером 19.