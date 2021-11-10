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«Барыс» объявил о возвращении канадского форварда

10 Ноября 2021 22:05
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«Барыс» объявил о возвращении канадского форварда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» объявил о возвращении известного канадского форварда. В рамках обмена между СКА и «Барысом» состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года). СКА получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ «Барысом» в 2013 году.

Вей уже выступал в составе нашей команды в сезоне 2017-18 годов. На этом же отрезке он сыграл на Олимпийских играх в составе сборной Канады и помог своей команде завоевать бронзовую медаль.

Последние три года Линден защищал цвета сначала московских, а затем питерских армейцев. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Барыса» к завершению международной паузы. В «Барысе» Вей будет выступать под номером 19.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
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