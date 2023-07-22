Барыс объявил о возвращении игрока сборной Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с Кириллом Полоховым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.



Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыс» на протяжении шести сезонов. Минувший сезон Кирилл провёл в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч (включая плей-офф) заработал 24 (2+22) балла за результативность и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана.

В мае Полохов сыграл в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

«Полохов хорошо знаком с нашей системой и уже имеет опыт игры в КХЛ. В последние годы он окреп физически, стал более разносторонним игроком и более надёжно действует перед своими воротами. В актив ему можно занести и выступление в Риге», - сообщил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан.