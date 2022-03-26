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    22:15, 25 Март 2022 | GMT +6

    «Барыс» объявил о назначении тренером своего бывшего игрока

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» официально объявил о заключении контракта с Артемием Лакизой. Специалист будет работать в «Номаде» на должности тренера по физической подготовке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

    Экс-защитник «Барыса» и сборной Казахстана завершил карьеру игрока по завершении прошлого сезона и перешёл на тренерскую деятельность. За свою карьеру Лакиза сыграл более 120 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в составе «Номада» становился чемпионом Казахстана и провёл почти 90 игр в майке национальной сборной страны.



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