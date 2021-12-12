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«Барыс» неожиданно проиграл дома прямому конкуренту за плей-офф КХЛ

12 Декабря 2021 20:15
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«Барыс» неожиданно проиграл дома прямому конкуренту за плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл против нижнекамского «Нефтехимика», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Данияр, Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Куник-Савицкий; Гурков-Сагадеев-Петухов, Асетов.

Казахстанский клуб шел на серии из четырех побед подряд и считался фаворитом в поединке с прямым конкурентом за плей-офф. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Михаил Сидоров. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Александр Севостьянов увеличил разрыв, на что хозяева ответили одной шайбой Якоба Берглунда. 3:1 — сильнее россияне.

21 декабря «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 1:3 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 37:44 Сидоров (Хайруллин, Митякин). В равенстве

0:2 — 47:23 Севостьянов (Гиматов). В равенстве

1:2 — 50:04 Берглунд (Альсинг, Юрчо). В равенстве

1:3 — 59:52 Вихарев. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Ортио — Туохимаа

Штраф: 4:6 (2:2, 0:2, 2:2).

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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей  
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