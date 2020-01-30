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«Барыс» — «Нефтехимик»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

30 Января 2020 01:28
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«Барыс» — «Нефтехимик»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик», пишет Sports.kz.

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Это противостояние пройдет 30 января и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нижнекамске сильнее были гости со счетом 5:1.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третью строчку Восточной конференции лиги с 69 очками в активе, «Нефтехимик» же идет на десятой позиции с 50 баллами.





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Ключевые слова: Спорт,
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