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«Барыс» — «Нефтехимик»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
30 Января 2020 01:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик», пишет Sports.kz.
Новости по темеКаково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Йокеритом» «Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ «Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2
Это противостояние пройдет 30 января и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нижнекамске сильнее были гости со счетом 5:1.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третью строчку Восточной конференции лиги с 69 очками в активе, «Нефтехимик» же идет на десятой позиции с 50 баллами.
Ключевые слова: Спорт,
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