«Барыс» — «Нефтехимик»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет 30 января и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нижнекамске сильнее были гости со счетом 5:1.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третью строчку Восточной конференции лиги с 69 очками в активе, «Нефтехимик» же идет на десятой позиции с 50 баллами.









