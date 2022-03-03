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«Барыс» назвал состав на второй матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»

3 Марта 2022 19:38
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«Барыс» назвал состав на второй матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»

МАНГИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на второй матч плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

Состав «Барыса»:

Ортио (Бояркин);

Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Асетов;

Альсинг — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья;

Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Юрчо;

Петухов — Сагадеев — Шестаков, Шайхмедденов — Кайыржан.



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