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«Барыс» назвал состав на второй матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»
3 Марта 2022 19:38
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МАНГИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на второй матч плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
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Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.
Состав «Барыса»:
Ортио (Бояркин);
Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Асетов;
Альсинг — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья;
Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Юрчо;
Петухов — Сагадеев — Шестаков, Шайхмедденов — Кайыржан.
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