19:19, 05 Март 2022 | GMT +6
«Барыс» назвал состав на третий матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на третий матч плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.
Состав «Барыса»:
Ортио (Бояркин);
Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Юрчо;
Альсинг — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья;
Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Петухов;
Данияр, Шайхмедденов — Сагадеев — Шестаков, Кайыржан.