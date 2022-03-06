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    19:19, 05 Март 2022 | GMT +6

    «Барыс» назвал состав на третий матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на третий матч плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.

    Состав «Барыса»:
    Ортио (Бояркин);
    Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Юрчо;
    Альсинг — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья;
    Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Петухов;
    Данияр, Шайхмедденов — Сагадеев — Шестаков, Кайыржан.


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
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