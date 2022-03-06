«Барыс» назвал состав на третий матч плей-офф КХЛ с «Металлургом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на третий матч плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.

Состав «Барыса»:

Ортио (Бояркин);

Морроу — Мартинссон, Савицкий — Вей — Юрчо;

Альсинг — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья;

Савченко — Шалапов, Берглунд — Куник — Петухов;

Данияр, Шайхмедденов — Сагадеев — Шестаков, Кайыржан.