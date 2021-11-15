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«Барыс» назвал состав на очередной выезд в КХЛ

15 Ноября 2021 23:00
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«Барыс» назвал состав на очередной выезд в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Барыс» отправился на очередной выезд по маршруту Сочи — Москва — Череповец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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16 ноября казахстанская команда сыграет с «Сочи», 18-го — со «Спартаком». Заключительный матч выезда пройдёт 20 ноября. В этот день «Барысу» будет противостоять «Северсталь».

Список команды на выезд:

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.

Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Коди Куник, Динмухамед Кайыржан, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Томаш Юрчо.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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