18 Июля 2022 03:07
«Барыс» назвал дату первого матча в новом сезоне КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый матч «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги запланирован на 3 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
В этот день команда Андрея Скабелки сыграет на выезде с минским «Динамо».
Первый домашний матч казахстанского коллектива состоится 13 сентября. Соперником «Барыса» станет «Трактор» из Челябинска.
Полный календарь сезона 2022/23 будет предоставлен Лигой 18 июля.
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