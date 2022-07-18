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«Барыс» назвал дату первого матча в новом сезоне КХЛ
18 Июля 2022 03:07

«Барыс» назвал дату первого матча в новом сезоне КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый матч «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги запланирован на 3 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В этот день команда Андрея Скабелки сыграет на выезде с минским «Динамо».

Первый домашний матч казахстанского коллектива состоится 13 сентября. Соперником «Барыса» станет «Трактор» из Челябинска.

Полный календарь сезона 2022/23 будет предоставлен Лигой 18 июля.




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