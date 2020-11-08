«Барыс» на выезде уверенно победил «Северсталь»

ЧЕРЕПОВЕЦ. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с череповецкой «Северсталью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Хетерингтон-Диц, Фрэттин-Вароне-Виделль; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Лилья; Маклюков-Шалапов, Старченко-Сагадеев-Шевченко; Гайтамиров, Акользин-Гурков-Петухов, Мусоров.

В составе команды Юрия Михайлиса вышли новички Диллон Хетерингтон и Фил Вароне, они сразу же смогли и отметиться ассистами в шайбах Даррена Дица и Линуса Видделя в первом периоде. Во втором россиянам удалось сократить разрыв, это произошло благодаря броску Владислава Провольнева. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Диц оформил дубль. 3:1 — сильнее казахстанцы.

10 ноября «Барыс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».





«Северсталь» (Череповец, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 07:05 Диц (Михайлис, Хетерингтон). В равенстве

0:2 — 09:06 Виделль (Вароне, Фрэттин). В равенстве

1:2 — 29:15 Провольнев (Гераськин). В большинстве

1:3 — 47:50 Диц (Фрэттин, Старченко). В большинстве

Вратари: Подъяпольский — Ортио

Штраф: 12:12 (0:0, 6:8, 6:4).