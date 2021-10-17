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    10:14, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» на выезде сыграет со СКА в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА примет «Барыс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча СКА — «Барыс» начнется в 20:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 18 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА за 18 матчей набрал 26 очков и идет вторым на Западе. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях по буллитам победил китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:1), а СКА на выезде проиграл в овертайме финскому «Йокериту» (4:5).






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