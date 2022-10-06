«Барыс» на выезде сыграет с «Торпедо» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором нижегородское «Торпедо» примет астанинский «Барыс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz..

Прямая трансляция матча «Торпедо» — «Барыс» начнется в 22:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

В своем предыдущем матче «Барыс» дома потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:2), а «Торпедо» на своем льду проиграло в овертайме минскому «Динамо» (2:3).









Фото: hcbarys.kz











