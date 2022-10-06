РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:37, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» на выезде сыграет с «Торпедо» в матче КХЛ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором нижегородское «Торпедо» примет астанинский «Барыс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz..

    Прямая трансляция матча «Торпедо» — «Барыс» начнется в 22:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    В своем предыдущем матче «Барыс» дома потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:2), а «Торпедо» на своем льду проиграло в овертайме минскому «Динамо» (2:3).



    Фото: hcbarys.kz





    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!