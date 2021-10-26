«Барыс» на выезде сыграет с «Сибирью»
Новосибирцы в прошлом туре на домашнем льду одержали сухую победу над одним из лидеров Востока «Трактором» - 2:0. Победу «Сибири» принесли точные броски лучшего бомбардира команды Ника Шора (12 очков, 4+8) и Александра Шарова, а также 29 сейвов в исполнении Харри Сятери. Главный тренер Андрей Мартемьянов после игры заявил, что этот матч можно считать эталонным и брать его за основу.
После 21 поединка «Сибирь» имеет на своём счету 17 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. В списке травмированных по состоянию на вечер 25 октября числились форварды Виктор Комаров и Алексей Яковлев.
«Барыс» неудачно провёл короткую домашнюю серию. В воскресенье команда Юрия Михайлиса уступила «Северстали» - 1:5. Автором единственной шайбы в ворота соперников стал Аркадий Шестаков. Йони Ортио отразил 22 броска. Лучшие бомбардиры команды Никита Михайлис и Кёртис Волк прервали свои результативные серии. Андрей Шаянов, по медицинским причинам заменивший на пресс-конференции Юрия Михайлиса, отметил, что хозяева хотели сыграть дисциплинированно, но допустили грубые ошибки.
Несмотря на поражение, коллектив из Нур-Султана сохранил за собой седьмую строчку на Востоке. «Барыс» заработал 18 баллов за 22 матча. В списке травмированных числится защитник Джо Морроу, также с большой долей вероятности встречу пропустит нападающий Коди Куник.
В текущем сезоне соперники уже провели одну игру в столице Казахстана в конце сентября. Победу в овертайме со счётом 2:1 вырвали хозяева.
Начало матча в ЛДС «Сибирь» в 18:30 по столичному времени.