«Барыс» на выезде сыграет с «Сибирью»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» начинает новую выездную серию матчем в Новосибирске. Сегодня подопечные Юрия Михайлиса сыграют с «Сибирью». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новосибирцы в прошлом туре на домашнем льду одержали сухую победу над одним из лидеров Востока «Трактором» - 2:0. Победу «Сибири» принесли точные броски лучшего бомбардира команды Ника Шора (12 очков, 4+8) и Александра Шарова, а также 29 сейвов в исполнении Харри Сятери. Главный тренер Андрей Мартемьянов после игры заявил, что этот матч можно считать эталонным и брать его за основу.

После 21 поединка «Сибирь» имеет на своём счету 17 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. В списке травмированных по состоянию на вечер 25 октября числились форварды Виктор Комаров и Алексей Яковлев.

«Барыс» неудачно провёл короткую домашнюю серию. В воскресенье команда Юрия Михайлиса уступила «Северстали» - 1:5. Автором единственной шайбы в ворота соперников стал Аркадий Шестаков. Йони Ортио отразил 22 броска. Лучшие бомбардиры команды Никита Михайлис и Кёртис Волк прервали свои результативные серии. Андрей Шаянов, по медицинским причинам заменивший на пресс-конференции Юрия Михайлиса, отметил, что хозяева хотели сыграть дисциплинированно, но допустили грубые ошибки.

Несмотря на поражение, коллектив из Нур-Султана сохранил за собой седьмую строчку на Востоке. «Барыс» заработал 18 баллов за 22 матча. В списке травмированных числится защитник Джо Морроу, также с большой долей вероятности встречу пропустит нападающий Коди Куник.

В текущем сезоне соперники уже провели одну игру в столице Казахстана в конце сентября. Победу в овертайме со счётом 2:1 вырвали хозяева.

Начало матча в ЛДС «Сибирь» в 18:30 по столичному времени.