«Барыс» на выезде сыграет с московским «Спартаком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» продолжает выезд по городам Западной конференции КХЛ в Москве. Сегодня команда Юрия Михайлиса сыграет со «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба коллектива не слишком удачно провели свои первые матчи после паузы. «Спартак» на домашнем льду не смог распечатать ворота «Ак Барса» (поражение 0:1), причём безголевая серия москвичей уже составляет более 130 минут.

В 29 матчах коллектив Бориса Миронова заработал 30 баллов и теперь балансирует на грани зоны плей-офф Западной конференции. Лучший бомбардир команды Йори Лехтеря заработал 21 (5+16) очков.

«Барыс» в прошлом туре оступился в Сочи. Шайбы в исполнении Кёртиса Волка и Романа Старченко, а также 28 отражённых бросков Йони Ортио не помогли казахстанцам раздобыть очков (поражение 2:5).

24 балла в 29 встречах позволяют «Барысу» занимать лишь десятое место в турнирной таблице Востока. На счету самого результативного игрока команды Никиты Михайлиса по-прежнему 30 (13+17) очков.

Первая встреча «Спартака» и «Барыса», которая прошла в Нур-Султане в начале сентября, осталась за командой из столицы России (4:1).

Начало матча на арене ДС «Мегаспорт» в 22:30 по столичному времени. Прямая трансляция на канале «Qazsport».