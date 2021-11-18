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«Барыс» на выезде сыграет с московским «Спартаком»

18 Ноября 2021 14:19
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«Барыс» на выезде сыграет с московским «Спартаком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» продолжает выезд по городам Западной конференции КХЛ в Москве. Сегодня команда Юрия Михайлиса сыграет со «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Оба коллектива не слишком удачно провели свои первые матчи после паузы. «Спартак» на домашнем льду не смог распечатать ворота «Ак Барса» (поражение 0:1), причём безголевая серия москвичей уже составляет более 130 минут.

В 29 матчах коллектив Бориса Миронова заработал 30 баллов и теперь балансирует на грани зоны плей-офф Западной конференции. Лучший бомбардир команды Йори Лехтеря заработал 21 (5+16) очков.

«Барыс» в прошлом туре оступился в Сочи. Шайбы в исполнении Кёртиса Волка и Романа Старченко, а также 28 отражённых бросков Йони Ортио не помогли казахстанцам раздобыть очков (поражение 2:5).

24 балла в 29 встречах позволяют «Барысу» занимать лишь десятое место в турнирной таблице Востока. На счету самого результативного игрока команды Никиты Михайлиса по-прежнему 30 (13+17) очков.

Первая встреча «Спартака» и «Барыса», которая прошла в Нур-Султане в начале сентября, осталась за командой из столицы России (4:1).

Начало матча на арене ДС «Мегаспорт» в 22:30 по столичному времени. Прямая трансляция на канале «Qazsport».


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