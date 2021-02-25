«Барыс» на выезде сыграет с «Куньлунем» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает заключительную выездную серию регулярного чемпионата встречей с «Куньлунем». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК.

В прошлом туре «Куньлунь» потерпел досадное поражение в домашнем матче со СКА. К началу третьего периода хозяева вели в счёте 3:0 благодаря шайбам Глеба Шашкова, Кейси Уэллмэна и Спенсера Фу. Однако заключительный отрезок остался за питерским коллективом, который организовал четыре результативные атаки и вырвал победу – 4:3. Китайский коллектив замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

В копилке команды Алексея Ковалёва 34 балла после 58 матчей. В лазарете числится нападающий Кори Кейн. Лучшим бомбардиром «драконов» является нападающий Итан Уэрек, на счету которого 32 (15+17) баллов.

«Барыс» позавчера дал настоящий бой «Ак Барсу» и заработал очень важный для себя балл, уступив в овертайме – 3:4. Свои снайперские счета пополнили Кёртис Волк, Даррен Диц и Филип Вароне. Автором одной из передач стал вратарь Хенрик Карлссон, который, к тому же, отразил 36 бросков. Вернулся в строй после паузы нападающий Мэттью Фрэттин.

Команда Юрия Михайлиса на сегодняшний день занимает шестую строчку на Востоке – 67 очков после 58 встреч. В списке травмированных находятся вратарь Йони Ортио, а также защитники Виктор Сведберг, Леонид Метальников и Джесси Блэкер. Продолжает свою серию без набранных баллов самый результативный игрок «Барыса» Якоб Лилья (35 очков, 20+15). Все три очных поединка «Барыса» и «Куньлуня» в текущем регулярном чемпионате остались за казахстанской командой (3:2, 2:1, 2:1 ОТ).

Начало матча на «Арене «Мытищи» в 22:00 по столичному времени.

