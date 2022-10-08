«Барыс» на выезде сыграет с «Ак Барсом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 октября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

У «Барыса» в активе 15 очков, у «Ак Барса» - 19. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» (1:3), а «Ак Барс» дома в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2).



