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«Барыс» на выезде сыграет против ярославского «Локомотива»
10 Ноября 2020 14:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет против ярославского «Локомотива». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке .
Встреча состоится на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающем 9071 зрителей.
Отметим, что «Барыс» занимает седьмое место Восточной конференции лиги с 22 очками в активе, а «Локомотив» идет на третьей позиции Запада с 34 баллами.
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