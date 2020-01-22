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«Барыс» на выезде разгромил финский «Йокерит»

22 Января 2020 00:51
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«Барыс» на выезде разгромил финский «Йокерит»

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с финским «Йокеритом», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Фаворитами противостояния у букмекеров считались хозяева, однако большинство считало шансы равными. В первом периоде на шайбу Корбэна Найта на последней минуте ответил Ессе Йоэнсуу, а во втором Никита Михайлис вывел вперед гостей.

Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд смогли установить окончательный счет. 5:1 — четвертая кряду победа казахстанского клуба.

23 января «Барыс» на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА.

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Шайбы:
0:1 — 03:14 Найт (Диц, Виделль). В равенстве
1:1 — 19:12 Йоэнсуу (Регин, Лехтонен). В равенстве
1:2 — 25:22 Михайлис (Волк). В равенстве
1:3 — 54:15 Шестаков (Волк, Блэкер). В равенстве

Вратари: Калниньш — Паскуале
Штраф: 12:10 (0:4, 8:4, 4:2)


Фото: hcbarys.kz




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Ключевые слова: Спорт,
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