«Барыс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
НИЖНЕКАМСК. КАЗИНФОРМ - Заключительный матч выездной серии «Барыс» проводил в четверг в Нижнекамске, где обыграл «Нефтехимика», передает МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы «Барыса», в состав команды вернулся Никита Михайлис, Максим Мусоров попал в основу, 13-м форвардом заявлен Егор Петухов. Место в воротах занял Йони Ортио.
«Барыс» довольно быстро открыл счёт, реализовав численное большинство. Линус Виделль подкараулил отскок на пятаке и поразил угол ворот, забросив третью шайбу в четырёх последних играх, Вароне набрал очередной ассистентский балл. Гол Хайруллина через 5 минут сравнял счёт. Старт второго периода также остался за гостями, быстрая атака завершилась точным добиванием Якоба Лильи – 2:1.
В третьем периоде заброшенных шайб не было, «Барыс» одержал четвёртую победу в пяти последних играх.
В воскресенье «Барыс» начинает домашнюю серию, первый соперник – минское «Динамо».
Нефтехимик – Барыс – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
0:1 Виделль (Вароне, Шестаков) 2:22 ГБ
1:1 Хайруллин (Сидоров, Гудачек) 7:08
1:2 Лилья (Михайлис, Диц) 21:12
Вратари: Иванников – Ортио
Нефтехим Арена. 959 зрителей
- Непобежденный казахстанский боксер с титулом WBC сразится против россиянина
- Казахстанка создает за рубежом первый женский хоккейный бренд
- «Торпедо» лидирует в Чемпионате Казахстана по хоккею без единого поражения
- Казахстанец завоевал «золото» Кубка мира по тяжелой атлетике
- Казахстанский боксер стал чемпионом WBC уже во втором бою в профи
- Сборная Казахстана добилась исторического результата в матче с Черногорией
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана