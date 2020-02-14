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«Барыс» на выезде победил ЦСКА и выиграл пятый матч подряд в КХЛ

14 Февраля 2020 00:41
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«Барыс» на выезде победил ЦСКА и выиграл пятый матч подряд в КХЛ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с лидером чемпионата московским ЦСКА, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Явными фаворитами считались россияне, однако и казахстанский клуб без сомнений имел шансы на успех. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, на взятие Сергея Толчинского ответил Корбэн Найт.

Вторая часть игры осталась за гостями благодаря точному броску Линуса Виделля, а в заключительной двадцатиминутке Клас Дальбек уравнял шансы на успех, а точку поставил Даррен Диц. 3:2 — пятая кряду победа казахстанского клуба.

15 февраля «Барыс» в Нур-Султане примет «Сочи».

ЦСКА (Москва, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы:
1:0 — 12:08 Толчинский (Вей, Марченко). В равенстве
1:1 — 18:19 Найт (Метальников, Пакаринен). В равенстве
1:2 — 35:49 Виделль (Найт, Охтамаа). В большинстве
2:2 — 48:11 Дальбек (Вей, Робинсон). В равенстве
2:3 — 52:47 Диц (Найт, Виделль). В равенстве.
Вратари: Сорокин — Паскуале
Штраф: 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).


Фото: www.hcbarys.kz


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Ключевые слова: Спорт,
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