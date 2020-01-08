«Барыс» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

НИЖНЕКАМСК. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворита у противостояния не было, но после победы над омским «Авангардом» на выезде многие ждали победы от казахстанского клуба.

Первый период остался без заброшенных шайб, но отметился небольшой потасовкой игроков, на старте второго отличился Даррен Диц, но Арсен Хисамутдинов отыграл это взятие, однако потом Аркадий Шестаков и Атте Охтамаа сделали перевес в пользу гостей.

Заключительная 20-минутка ознаменовалась заброшенным буллитом Корбэна Найта и точным броском Никиты Михайлиса. 5:1 — победа «Барыса».

11 января «Барыс» дома примет омский «Авангард».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 20:30 Диц (Найт, Виделль). В большинстве

1:1 — 30:24 Хисамутдинов (Захарчук, Шарипзянов). В большинстве

1:2 — 34:11 Шестаков (Волк, Маклюков). В равенстве

1:3 — 36:06 Охтамаа (Михайлис, Шестаков). В равенстве

1:4 — 41:13 Найт. Буллит

1:5 — 50:12 Михайлис (Сагадеев). В равенстве



Вратари: Шарыченков — Паскуале

Штраф: 10:33 (6:2, 0:4, 4:27).



Фото: www.hcbarys.kz