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«Барыс» на своем льду примет финский «Йокерит»

3 Ноября 2021 10:00
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«Барыс» на своем льду примет финский «Йокерит»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет финский «Йокерит», передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча «Барыс» — «Йокерит» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport»

После 25 сыгранных матчей «Барыс» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции; «Йокерит» с 36 очками после 25 игр идет вторым на Западе. В своем последнем матче в «регулярке» «Барыс» в гостях победил «Амур» (1:0), а «Йокерит» на выезде одержал победу над «Сибирью» (2:0).




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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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