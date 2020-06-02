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«Барыс» может потерять еще двух хоккеистов

2 Июня 2020 23:30
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«Барыс» может потерять еще двух хоккеистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 мая окончился срок, в течение которого игроки клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, имевшие статус ограниченно свободных агентов, могли принимать контрактные предложения других команд. Об этом пишет Sports.kz.

По данным центрального информационного бюро КХЛ, в составе «Барыса» остались лишь два игрока, которые не приняли квалификационные предложения астанинского клуба и не предоставили контрактных предложений других команд. Это защитник Кирилл Полохов и нападающий Артур Гатиятов.




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Ключевые слова: Спорт,
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