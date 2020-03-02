«Барыс» — «Металлург»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию второго матча плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.

Напомним, на данный момент счет в серии 1:0 в пользу «Барыса», первая игра команд вчера завершилась победой команды Андрея Скабелки в столице Казахстана со счетом 4:0.



