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«Барыс» — «Металлург»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию второго матча плей-офф КХЛ
2 Марта 2020 14:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», пишет Sports.kz.
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Это противостояние пройдет завтра и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.
Напомним, на данный момент счет в серии 1:0 в пользу «Барыса», первая игра команд вчера завершилась победой команды Андрея Скабелки в столице Казахстана со счетом 4:0.
Ключевые слова: Спорт,
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