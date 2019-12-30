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«Барыс» — «Куньлунь РС»: где и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче Континентальной хоккейной лиги 2019 года астанинский «Барыс» дома сыграет с китайским «Куньлунь РС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Букмекерская контора Париматч фаворитами считает хозяев льда: победа «Барыса» — 1.82, ничья — 4.10, победа «Куньлунь РС» — 3.85.
Команды уже играли между собой в нынешнем сезоне трижды, дважды сильнее были китайцы и один раз казахстанцы.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 53 очками в активе, а «Куньлунь РС» идет на пятом с 48 баллами.
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