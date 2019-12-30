+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» — «Куньлунь РС»: где и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

30 Декабря 2019 02:31
Поделиться:
«Барыс» — «Куньлунь РС»: где и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче Континентальной хоккейной лиги 2019 года астанинский «Барыс» дома сыграет с китайским «Куньлунь РС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» и прервал неудачную серию в КХЛ
«Барыс» — «Автомобилист»: где, когда смотреть трансляцию матча КХЛ Сборная Казахстана проиграла Словакии важнейший матч МЧМ-2020 по хоккею «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Букмекерская контора Париматч фаворитами считает хозяев льда: победа «Барыса» — 1.82, ничья — 4.10, победа «Куньлунь РС» — 3.85.

Команды уже играли между собой в нынешнем сезоне трижды, дважды сильнее были китайцы и один раз казахстанцы.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 53 очками в активе, а «Куньлунь РС» идет на пятом с 48 баллами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив