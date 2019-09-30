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28.09.2019 19:50
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«Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»: где и когда смотреть трансляцию матча КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет дома китайский «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена», вмещающем 12 000 зрителей. Букмекерская контора Париматч фаворитом называет хозяев льда: победа «Барыса» — 1.71, ничья — 4.50, победа «Куньлунь Ред Стар» — 4.10.
Команды уже проводили очный поединок в этом сезоне в Китае, тогда казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:2.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает второе место Восточной конференции с 14 очками в активе, а «Куньлунь Ред Стар» с девятью баллами идет десятым.
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