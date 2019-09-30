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«Барыс» крупно проиграл  после четырех побед подряд в матче КХЛ

30 Сентября 2019 22:30
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«Барыс» крупно проиграл  после четырех побед подряд в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» в Нур-Султане принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Перед этим поединком казахстанский клуб выиграл четыре игры подряд и желал продолжить свою серию. В первом периоде была заброшена всего одна шайба, у гостей отличился Спенсер Фу, при этом судьи долгое время просматривали этот эпизод, так как он был крайне спорным, но, тем не менее, счет был открыт. Во второй части игры хозяевам практически за минуту удалось переломить ход в свою пользу, этому поспособствовали шайбы Ииро Пакаринена и Романа Старченко, однако затем Брэндон Ип уравнял шансы на успех. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Олли Палола вывел гостей вперед, а итог подвели Тревор Мёрфи и Лукас Локхарт. 5:2 — победа гостей.






3 октября «Барыс» примет нижегородское «Торпедо». «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) Шайбы: 0:1 — 16:41 Фу (Крэкнелл). В большинстве 1:1 — 21:05 Пакаринен. В большинстве 2:1 — 22:27 Старченко (Полохов). В равенстве 2:2 — 23:33 Ип (Фу, Фрэм). В равенстве 2:3 — 44:42 Палола (Брюле). В равенстве 2:4 — 51:38 Мёрфи (Миллер, Ип). В равенстве 2:5 — 55:01 Локхарт (Бартли, Челиос). В равенстве Вратари: Паскуале — Грубец Штраф: 10:10 (2:4, 4:2, 4:4).


Фото: hcbarys.kz

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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