«Барыс» крупно проиграл «Авангарду» заключительный матч «регулярки» КХЛ

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Кудрявцев (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Данияр См., Лилья-Виделль-Михайлис; Линтуниеми-Орехов, Старченко-Сагадеев-Асетов; Акользин-Шевченко-Петухов, Мусоров.



«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайбы:

0:1 — 02:29 Панюков (Асетов, Диц). В большинстве

1:1 — 16:51 Ковальчук (Береглазов). В большинстве

2:1 — 20:43 Толчинский (Зернов, Каски). В равенстве

2:2 — 40:46 Диц (Вароне, Фрэттин). В равенстве

3:2 — 41:33 Толчинский (Зернов, Ковальчук). В равенстве

4:2 — 54:23 Зернов (Найт). В равенстве

5:2 — 59:37 Чинахов (Семёнов Кирилл Е.). В равенстве

Вратари: Бобков — Кудрявцев

Штраф: 10:18 (6:14, 0:2, 4:2). Шайбы:0:1 — 02:29 Панюков (Асетов, Диц). В большинстве1:1 — 16:51 Ковальчук (Береглазов). В большинстве2:1 — 20:43 Толчинский (Зернов, Каски). В равенстве2:2 — 40:46 Диц (Вароне, Фрэттин). В равенстве3:2 — 41:33 Толчинский (Зернов, Ковальчук). В равенстве4:2 — 54:23 Зернов (Найт). В равенстве5:2 — 59:37 Чинахов (Семёнов Кирилл Е.). В равенствеВратари: Бобков — КудрявцевШтраф: 10:18 (6:14, 0:2, 4:2).







Фаворитами были хозяева, но счет открыли гости усилиями Кирилла Панюкова, на что ответил опытный Илья Ковальчук. Во втором периоде Сергей Толчинский вывел «Авангард» вперед, все должно было решиться в третьем, где Даррен Диц выровнял положение, после чего Толчинский оформил дубль, итог подвели Денис Зернов и Егор Чинахов. 5:2 — сильнее россияне.Следующий матч «Барыс» проведет уже в рамках плей-офф турнира 2 марта.