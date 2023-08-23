«Барыс» досрочно выиграл «Кубок Блинова»

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» одержал победу в предсезонном турнире «Кубок Блинова», который в эти дни проходит в Омске, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.



23-го августа подопечные Андрея Скабелки одержали победу над местным «Авангардом» со счетом 4:3 и стали победителями турнира. До этого «Барысу» досталась техническая победа над уфимским «Салаватом Юлаевым», а также казахстанская команда обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.

УБарыса» остался еще один матч на турнире против нижнекамского «Нефтехимика», который состоится 25 августа, в пятницу, в 11:00 по астанинскому времени.