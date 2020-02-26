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«Барыс» досрочно выиграл дивизион и стал вторым на Востоке КХЛ

26 Февраля 2020 01:46
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«Барыс» досрочно выиграл дивизион и стал вторым на Востоке КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный клуб «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и занял вторую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4, потеряв шансы обогнать «Барыс», опережающий его на одно очко.

Теперь, несмотря на результат предстоящей выездной встречи казахстанского клуба с хабаровским «Амуром», которая состоится 26-го февраля, «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева и закрепил за собой вторую строчку в Восточной конференции.

Отметим, что «Авангард» занял третью строчку в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертую. Клубы обеспечили себе преимущество домашней арены в первых двух матчах серии плей-офф.


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Ключевые слова: Спорт,
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