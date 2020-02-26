-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:51
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«Барыс» досрочно выиграл дивизион и стал вторым на Востоке КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный клуб «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и занял вторую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4, потеряв шансы обогнать «Барыс», опережающий его на одно очко.
Теперь, несмотря на результат предстоящей выездной встречи казахстанского клуба с хабаровским «Амуром», которая состоится 26-го февраля, «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева и закрепил за собой вторую строчку в Восточной конференции.
Отметим, что «Авангард» занял третью строчку в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертую. Клубы обеспечили себе преимущество домашней арены в первых двух матчах серии плей-офф.
- Елена Рыбакина поделилась планами после победы на старте турнира WTA в Катаре
- В Нур-Султане состоится Кубок РК по голболу среди незрячих и слабовидящих
- Назначен новый тренер команды девушек-боксёров
- Турнир по киберспорту завершился в Караганде
- За 39 секунд одолел противника в рукопашном бою полицейский СКО
- Теннис: Елена Рыбакина выиграла первый раунд турнира WTA в Катаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана