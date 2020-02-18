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«Барыс» дома проиграл «Сибири» в матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Фаворитами противостояния были казахстанские хоккеисты, которые одержали к этому моменту шесть побед подряд. Первые два периода остались без заброшенных шайб, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Егор Миловзоров вывел свою команду вперед, за пять секунд до завершения Линус Виделль затолкал «ответку» в ворота, игра перешла в овертайм, где сильнее оказались россияне. 2:1 — победа гостей в овертайме.
21 февраля «Барыс» в Нур-Султане примет уфимский «Салават Юлаев».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 49:31 Миловзоров (Шашков, Шаров). В равенстве
1:1 — 59:55 Виделль. В равенстве
1:2 — 64:15 Йокипакка (Пуустинен, Руохомаа). В равенстве
Вратари: Паскуале — Красиков
Штраф: 10:6 (2:4, 6:4, 0:0, 2:2).
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