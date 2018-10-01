«Барыс» - «Динамо» Рига: где смотреть и 5 фактов о матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 октября, «Барыс» завершит текущую домашнюю серию матчем с рижским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Поединок начнется в 19:30 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире на телеканале «Qazsport».

- Динамовцы приехали в Астану с серией из четырех поражений кряду. «Барыс» же в прошлом матче одержал крупную победу над «Слованом».

- Рижане являются удобным соперником для астанчан. В 20 очных встречах «Барыс» заработал 41 очко, тогда как на счету «Динамо» 18 баллов. Разница шайб - 71:43 в пользу казахстанского клуба. Правда, крайний матч в Астане, состоявшийся в прошлом году, завершился в пользу «Динамо» - 3:5, зато в Риге «барсы» не знают поражений с 2013 года. Последняя победа астанчан в Латвии была одержана буквально 10 дней назад - 7:3.

- Два игрока рижского «Динамо» входят в ТОП-5 бомбардиров лиги - Линус Виделль (10+10) и Мэтью Майоне (4+14). Виделль также возглавляет список снайперов КХЛ, а Майоне гонку ассистентов-защитников. Оба хоккеиста отметились заработанными очками и в недавней игре с «Барысом».

- «Барыс» в индивидуальных рейтинга представлен Дарреном Дицом (4+10), который входит в ТОП-3 лиги среди бомбардиров, снайперов и ассистентов среди защитников, а также по показателю плюс-минус (+12).

- Команды имеют по три травмированных в составе. У «Барыса» это защитники Максим Семенов, Валерий Орехов и нападающий Кирилл Панюков.

Фото: ХК «Барыс»