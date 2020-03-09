«Барыс» четвертый раз в истории преодолел первый раунд плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» четвёртый раз в истории и второй год подряд преодолел первый раунд плей-офф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Магнитогорский «Металлург», в свою очередь, покидает розыгрыш Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала во втором сезоне кряду. В прошлом розыгрыше команда уступила «Салавату Юлаеву».

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф «Барыс» на домашнем льду одержал победу со счётом 5:2 и выиграл серию — 4-1.

Напомним, стартовые две встречи серии проходили в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх — 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы — 2:1 ОТ, 2:0.

«Барыс» стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.