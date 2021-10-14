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    01:25, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» без вариантов проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл против омского «Авангарда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав Бояркин (Ортио) — Мартинссон-Диц, Асетов-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Орехов-Данияр, Старченко-Зубов-Савицкий; Берглунд-Шестаков-Петухов, Мусоров-Кайыржан.

    Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором счет был открыт, это сделал бывший нападающий «Барыса» Корбан Найт, только теперь он выступает за омский коллектив и отметился в ворота казахстанцев, перед самой сиреной увеличил разрыв Алексей Емелин. Заключительная двадцатиминутка могла стать переломной в этом поединке, Никита Михайлис вернул гостей в игру, но на большее их не хватило, а вот соперник отличился без особых проблем. 4:1 — сильнее россияне.

    15 октября «Барыс» в гостях сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар».

    Фото: www.hcbarys.kz


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