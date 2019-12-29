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вчера 16:50
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вчера 09:56
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«Барыс» — «Автомобилист»: где, когда смотреть трансляцию матча КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет на своем поле екатеринбургский «Автомобилист», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей. Букмекерская контора Париматч не смогла определиться с фаворитом: победа «Барыса» — 2.40, ничья — 3.85, победа «Барыса» — 2.65.
Команды уже трижды игра между собой в этом сезоне и все поединки завершились в овертайме, две победы на счету казахстанцев и одна у россиян.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает четвертое место Восточной конференции лиги с 51 очком, а «Автомобилист» идет на третьей с 52 баллами.
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