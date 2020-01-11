«Барыс» - «Авангард»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет омский «Авангард». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч пройдёт завтра и начнется в 16:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.

В этом сезоне команды между собой сыграли дважды и оба раза в Омске победили хоккеисты казахстанского клуба.

Отметим, что «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги и второе дивизиона Чернышева с 59 очками в активе, на один балл больше у «Авангарда».