+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» - «Авангард»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

11 Января 2020 08:43
Поделиться:
«Барыс» - «Авангард»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет омский «Авангард». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Стартовала аккредитация СМИ на Чемпионат мира-2020 по хоккею в Швейцарии
«Барыс» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ МЧМ по хоккею: Казахстан уступил Германии и покинул элитный дивизион Сборная Казахстана разнесла Германию и сохранила шансы на место в элите МЧМ по хоккею

Матч пройдёт завтра и начнется в 16:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.

В этом сезоне команды между собой сыграли дважды и оба раза в Омске победили хоккеисты казахстанского клуба.

Отметим, что «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги и второе дивизиона Чернышева с 59 очками в активе, на один балл больше у «Авангарда».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив