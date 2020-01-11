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«Барыс» - «Авангард»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
11 Января 2020 08:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет омский «Авангард». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Матч пройдёт завтра и начнется в 16:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.
В этом сезоне команды между собой сыграли дважды и оба раза в Омске победили хоккеисты казахстанского клуба.
Отметим, что «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги и второе дивизиона Чернышева с 59 очками в активе, на один балл больше у «Авангарда».
Ключевые слова: Спорт,
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