Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Замена мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов на проспекте Абылай-хана в Алматы на рекламу Coca-Cola вызвала большой ажиотаж. Многие жители были возмущены, в том числе и авторы проекта. Они высказали свое мнение касательно этой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мурал со снежным барсом на фасаде дома, расположенного на Жибек Жолы – Абылай-хана, появился в 2017 году. Это был подарок общественного фонда «Дети Рисуют Мир» и Алмалинского районного акимата для жителей ко Дню города. Над проектом работали местные художники Шаман и Неон.

«Это кажется 4-й или 5-й мурал, который закрасили или закрыли утепляющим материалом. Никто мне не звонит, не спрашивает разрешения, не извиняется. Я тоже об этом узнала из социальных сетей. Мурал со снежным барсом мы сделали в рамках международного фестиваля Mural fest. Это был подарок ко Дню города, к тому же, снежный барс - это символ Алматы», - рассказала директор ОФ «Дети Рисуют Мир», куратор Международного фестиваля Mural Fest Молдир Бекжан.

Она отметила, что за 5 лет в рамках фестиваля художники из разных стран и регионов Казахстана украсили около 50 зданий в городе. В среднем на один мурал в том году они тратили около 3 млн тенге. Проект финансировался управлением культуры города. С 2020 года фестиваль не проводится.

«На фестивале мы тесно работаем с акиматом. Сначала художники показывают эскизы, а потом мы их утверждаем с управлением. Локацию мы выбираем заранее, перед началом фестиваля объезжаем город, фотографируем места. Выбираем открытые и людные места, чтобы было видно всем, это же все-таки достояние города. У нас так удачно совпало, что снежный барс расположился именно в районе Арбата, где гуляют многие гости и жители города», - добавила она.

Молдир Бекжан рада, что мурал обратно восстановят.

«Но сам факт, что закрасили мурал и обратно его восстановят, вызывает какую-то печаль. Обидно, что у нас искусство не ценится, особенно в культурном городе страны», - добавила она.

Для художников Шамана и Неона этот мурал был первым большим проектом.

«Это был наш первый проект на фасаде дома. Мы пытались совместить свое направление и делали так, чтобы это понравилось жильцам. Подстроились под город, к тому же, это самое популярное место, Арбат. Нам нужно было сделать так, чтобы людям это понравилось. Мы это выполнили, потом у нас были и другие муралы. Но эта работа наша первая, и она всегда останется в нашей памяти. Мы ее ценим. Над этим проектом работали около недели. Кстати, это наш последний стрит-арт в Алматы. Потом мы украсили стены других городов», - отметил Шаман.

По его словам, недавно компания Coca-Cola организовала встречу с авторами проекта и жильцами этого дома.

«Мы недавно проводили встречу с жильцами дома, компанией Coca-Cola, обсудили этот проект. Сейчас рекламная компания подготовит необходимые документы, а потом получит разрешение от акимата. И мы потом приступим к работе. Это наш проект, у нас эскизы сохранились, и мы восстановим мурал, все будет как прежде. Мы закрасим рекламу и обратно вернем барса», - сказал Шаман.

Он также добавил, что изначально жильцы дома не были согласны с заменой этого мурала, представители КСК приняли решение самостоятельно.

Второй художник, один из авторов мурала Неон также считает, что компания поступила неправильно.

«Мы недавно собрались с жильцами и представителями компании. Переговорили, разбирались в этой ситуации. Конечно, мы были немного в шоке от этой новости. Тоже не понимали, как так произошло. Никто нас не предупредил, не спросил у нас разрешения. Обычно так не делается. Это была наша первая большая работа в рамках фестиваля», - добавил второй художник.

Ранее алматинцы возмутились уничтожением мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов, расположенного по проспекту Абылай-хана. Его заменили рекламой газированного напитка. В акимате ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман». Позже «Coca-Cola Казахстан» попросила прощения у жителей города и заявила, что восстановит мурал.



