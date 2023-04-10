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Барокко-концерты с участием артистов из Сербии и Израиля пройдут в «Астана Опера»

Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 01:25
Барокко-концерты с участием артистов из Сербии и Израиля пройдут в «Астана Опера» Фото: astanaopera.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разные сцены, знаменитые музыканты, насыщенная программа – все это о серии барокко-концертов, которая пройдет с 12 по 27 апреля в Мраморном, Камерном и Большом залах «Астана Опера». Идея и организация карнавала барочной музыки принадлежат заслуженному деятелю Казахстана дирижеру театра Абзалу Мухитдину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана Опера».

«12 апреля в Мраморном зале театра состоится Гранд-концерт музыки эпохи барокко. В нем примут участие как наши сопрано Айгуль Ниязова и Гульдана Алдадосова, так и наши концертмейстеры - солисты оркестра. Будет исполнена музыка великих композиторов эпохи барокко - Баха, Вивальди, Генделя, Девьена. В концерте примет участие дирижер из Сербии Тамара Милованович. Программа будет исполнена в Мраморном зале театра, выбранном неслучайно, его акустика максимально соответствует той, для которой писалась вышеупомянутая музыка, требующая богатой реверберации звука», - пояснил Абзал Мухитдин.

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Стоит отметить, что барокко — это музыкальный стиль, который охватывает период примерно с 1600 по 1750 год, то есть находится между эпохой Возрождения и классицизмом. В настоящее время барокко широко изучают, исполняют и с удовольствием слушают.

«В Камерном зале имени К. Байсеитовой 20 и 21 апреля пройдет фестиваль «Двойная трость». Инструментами, использующими двойную трость, являются: гобой, английский рожок, фагот и контрфагот. Трость для них изготавливают из камыша. При очень активной игре, ее может хватить буквально на пару выступлений… Мы с огромным уважением относимся ко всем нашим коллегам, но у музыкантов с двойной тростью место, конечно же, особо почетное.

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Например, гобой дает ноту «ля» для настройки оркестра. Инициаторами данного фестиваля выступили наши концертмейстеры Дамиля Махпирова и Асет Нельдыбаев. В программе прозвучат как самые виртуозные, так и редко исполняемые музыкальные шедевры, написаные специально для вышеназванных инструментов. Как всегда, у нас на фестивалях будет антракт с кофе и не только. С нетерпением ждем наших дорогих слушателей, чтобы разделить радость общения с прекрасным», - рассказал дирижер.

Идея маэстро заключалась в том, чтобы показать стилистику огромного пласта музыки, со всеми ее нюансами, которая не всегда недоступна широкой публике.

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«27 апреля состоится еще один необычный концерт с участием гостя-дирижера из Израиля Арика Гольдштейна», - заключил Абзал Мухитдин.

При составлении программы учитывалось множество нюансов, но главный – оставить след в сердце слушателя, подарить праздник высокого искусства.


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