Бармен алматинского ночного клуба продавала «синтетику»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За распространение синтетических наркотиков задержана бармен алматинского ночного клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате отработки канала поставки мефедрона под наблюдение сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала бармен одного из увеселительных заведений Алматы.

В ходе дальнейшей разработки было установлено, что она организовала сбыт «мефедрона» на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба.

После трех дней наблюдения, получив достаточную доказательную базу, сотрудники полиции задержали девушку с поличным – в момент продажи наркотика.

В ходе обыска бара, где задержанная трудилась около трех лет, и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с «мефедроном», подготовленные к продаже.

Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. И здесь выяснились новые подробности. Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала «мефедрон» и приспособления, необходимые для его расфасовки.

Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома. Кроме приготовленных к реализации 20 доз «мефедрона», в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал.

В квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было изъято еще три пакета с наркотическим веществом.

Всего изъято около 23 грамм «мефедрона». Это составляет 77 разовых доз, которые задержанная планировала реализовать в ближайшие дни.

Возбуждено досудебное производство по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Таким образом, по результатам расследования наказание 21-летней алматинки будет предусматривать лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: polisia.kz