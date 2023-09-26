«Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Астанинский «Барыс» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Омирбеков-Шестаков; Гайтамиров-Данияр, Кайыржан-Червени-Шайхмедденов; Полохов-Нургалиев, Логвин-Борисевич-Рахманов.

Первый период остался за хозяевами, она забросили дважды, а у казахстанского клуба отметился Понтус Оберг. Во второй части игры Оберг оформил дубль, а Кирилл Савицкий впервые в поединке вывел астанчан вперед.

Старт заключительной двадцатиминутки помог россиянам снова выйти вперед, однако Оберг оформил хет-трик и выровнял положение, тем не менее, затем последовал новый размен и отметился Самат Данияр.

Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Барыс», прервавший серию из двух поражений подряд.

28 сентября «Барыс» дома примет владивостокский «Адмирал».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:6 ОТ (2:1, 0:2, 3:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 11:49 Бикмуллин (Гайнуллин, Брюквин). В равенстве

1:1 — 12:33 Оберг (Скленичка). В равенстве

2:1 — 14:19 Дергачёв (Белозёров, Клок). В большинстве

2:2 — 25:10 Оберг (Скленичка, Барбер). В большинстве

2:3 — 28:03 Савицкий (Омирбеков, Червени). В большинстве

3:3 — 41:04 Дергачёв (Клок, Якупов). В большинстве

4:3 — 41:26 Бикмуллин (Хоружев). В равенстве

4:4 — 43:57 Оберг (Барбер, Данияр). В равенстве

5:4 — 49:21 Митякин (Хохлов, Якупов). В равенстве

5:5 — 53:37 Данияр (Рахманов). В равенстве.

Вратари: Долганов — Паскуале 00:00-49:21, Шутов 49:21-60:00

Штраф: 4:6 (0:2, 4:0, 0:4, 0:0).