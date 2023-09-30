«Барыс» сыграет с «Сибирью» в Астане

В субботу, 30 сентября, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сибирь» начнется в 17:00.

После 11 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 10 очков. В своей последней игре астанинский клуб дома проиграл по буллитам владивостокскому «Адмиралу» (2:3). Что касается «Сибири», то у нее 13 очков после 11 игр. В своем последнем матче «регулярки» новосибирская команда дома потерпела поражение от санкт-петербургского СКА (0:3).



