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    10:18, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Сибирью» в Астане

    хоккей
    Фото: ХК «Барыс»

    В субботу, 30 сентября, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.  

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сибирь» начнется в 17:00.

    После 11 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 10 очков. В своей последней игре астанинский клуб дома проиграл по буллитам владивостокскому «Адмиралу» (2:3). Что касается «Сибири», то у нее 13 очков после 11 игр. В своем последнем матче «регулярки» новосибирская команда дома потерпела поражение от санкт-петербургского СКА (0:3).

     

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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