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    10:03, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

    «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске
    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    25 сентября в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Нефтехимик» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Нефтехимик» — «Барыс» начнется в 22:00 по Астане и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После девяти сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе семь очков; у «Нефтехимика» — пять очков после девяти игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл новосибирской «Сибири» (2:4), а «Нефтехимик» на своем льду победил омский «Авангард» (2:1 в овертайме). Благодаря этой победе нижнекамский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

     

    Теги:
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