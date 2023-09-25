«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

25 сентября в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Нефтехимик» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Нефтехимик» — «Барыс» начнется в 22:00 по Астане и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После девяти сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе семь очков; у «Нефтехимика» — пять очков после девяти игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл новосибирской «Сибири» (2:4), а «Нефтехимик» на своем льду победил омский «Авангард» (2:1 в овертайме). Благодаря этой победе нижнекамский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.



