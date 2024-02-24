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    09:19, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Ладой» в Астане

    «Барыс» сыграет с «Ладой» в Астане
    Фото: Sports.kz

    24 февраля, астанинский «Барыс» дома сыграет с тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Перед этим матчем у «Барыса» — 48 очков, у «Лады» — 74 очка. Обе команды сыграли по 66 матчей.

    В своей последней игре «Барыс» дома проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:4, а «Лада» на выезде в овертайме одолела омский «Авангард» — 3:2. Этой победой «Лада» прервала серию из семи поражений.

    Что касается «Барыса», то из пятнадцати последних матчей он проиграл четырнадцать.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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