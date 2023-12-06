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    23:16, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» с крупным счетом проиграл омскому «Авангарду»

    «Барыс»
    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    Астанинский «Барыс» сыграл с омским «Авангардом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform  со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней позиции Восточной конференции, а российский занимал в ней вторую.

    Галым Мамбеталиев вставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Шестаков-Муратов; Хенкель-Нургалиев, Рахманов-Апальков-Рымарев; Скленичка-Ножье, Камара-Червени-Оберг; Гайтамиров-Никитин, ЛаБейт-Омирбеков-Кайыржан.

    Первый период остался полностью за хозяевами, в воротах Андрея Шутова побывали две шайбы. Во второй части игры гости отыграли одно взятие усилиями Евгения Рымарева. Заключительная двадцатиминутка помогла «Авангарду» довести все до счета 5:1. Казахстанский клуб проиграл после двух побед подряд.

    Седьмого декабря «Барыс» в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

    «Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

    Шайбы:
    1:0 — 02:42 Игумнов (Венгрыжановский). В равенстве
    2:0 — 12:56 Филатьев (Ткачёв, Спунер). В равенстве
    2:1 — 24:38 Рымарев (Нургалиев, Хенкель). В равенстве
    3:1 — 41:19 Шарипзянов (Спунер, Телегин). В большинстве
    4:1 — 51:34 Николишин (Гераськин). В равенстве
    5:1 — 54:38 Чистяков (Пьянов, Ткачёв). В большинстве

    Вратари: Мишуров — Шутов
    Штраф: 4:10 (0:0, 0:2, 4:8).

     

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Зимние виды спорта КХЛ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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