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    23:10, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    «Барыс» разгромно проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последней строчке Восточной конференции, а российский занимал пятую.

    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Старченко-Апальков-Оберг; Хенкель-Бекетаев, Камара-ЛаБейт-Шестаков; Данияр-Гайтамиров, Рымарев-Борисевич-Гурков; Нургалиев, Мусоров-Кайыржан-Шайхмедденов.

    На исходе первой минуты хозяева открыли счет усилиями Аркадия Шестакова, однако довольно быстро получили две шайбы в свои ворота. Во второй части игры российский клуб увеличил разрыв. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.

    24 февраля «Барыс» в Астане примет тольяттинскую «Ладу».

    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

     



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс Астана Зимние виды спорта
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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