«Барыс» разгромно проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последней строчке Восточной конференции, а российский занимал пятую.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Старченко-Апальков-Оберг; Хенкель-Бекетаев, Камара-ЛаБейт-Шестаков; Данияр-Гайтамиров, Рымарев-Борисевич-Гурков; Нургалиев, Мусоров-Кайыржан-Шайхмедденов.

На исходе первой минуты хозяева открыли счет усилиями Аркадия Шестакова, однако довольно быстро получили две шайбы в свои ворота. Во второй части игры российский клуб увеличил разрыв. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.

24 февраля «Барыс» в Астане примет тольяттинскую «Ладу».

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform





