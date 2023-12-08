«Барыс» разгромили во втором подряд матче КХЛ

Астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции, а российский был на восьмой.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Бекетаев-Шалапов, Рахманов-Шестаков-Муратов; Хенкель-Нургалиев, Старченко-Апальков-Рымарев; Скленичка-Ножье, Камара-Червени-Оберг; Гайтамиров-Шалапов, Асетов-Омирбеков-Кайыржан.

Первый период остался полностью за хозяевами, в воротах Андрея Шутова побывали четыре безответные шайбы. На второй период вышел Эдди Паскуале, но и он пропустил пятую, следом Энтони Камара забросил первую у гостей.

Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила, астанчане уступили второй подряд матч со счетом 1:5.

19 декабря «Барыс» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».